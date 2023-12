FW Minden: Bilanz von Sturmtief Zoltan

Feuerwehr Minden

Der vergangene Donnerstag, 21.12.23, gestaltete sich für die Feuerwehr Minden sehr einsatzreich. Das Sturmtief Zoltan und ergiebige Regenfälle führten zu einigen Einsatzstellen, die durch die Einsatzkräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr abgearbeitet werden mussten. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

- Sturmschaden Stiftsallee

Es lag ein Baum auf der Stiftsallee. Der Baum traf einen vorbeifahrenden PKW und beschädigte diesen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum mit einer Motorkettensäge und legte die Abschnitte außerhalb des Verkehrsraumes ab. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

- Sturmschaden Dankerser Straße

Der Baum wurde mit zwei Motorkettensägen beseitigt und die Einsatzstelle zusammen mit den Städtischen Betrieben Minden abgesichert.

- Sturmschaden Marienglacis

Ein Baum versperrte die Fahrbahn und wurde beseitigt.

- Sturmschaden Aminghauser Heide

Ein umgestürzter Baum wurde beseitigt und die Unfallstelle mit abgesichert.

- Wasserschaden Meyerweg

Eine Überflutung der Fahrbahn an der Unterführung Meyerweg wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sowie dem Bauhof Porta Westfalica (PW) beseitigt; Die Einsatzstelle wurde an die Mitarbeiter des Bauhof PW übergeben.

- Sturmschaden Nordrampe zur Gustav-Heinemannbrücke

Mehrere Zweige und Gegenstände wurden zur Minderung der Unfallgefahr durch die Feuerwehr entfernt.

- Sturmschaden Ringstraße

Ein Baum lag quer über der Ringstraße und zu Teilen noch auf einem angrenzenden Gewerbegrundstück. Die Feuerwehr beseitigte den Baum, bis zum Zaun, mit zwei Motorkettensägen und einer Drehleiter. Die Abschnitte wurden außerhalb des Verkehrsraumes abgelegt. Über dem Einsatzgebiet herrschte eine Sturmlage mit teils Starkregen.

Dazu kam noch das tägliche Dienstgeschäft mit zwei Auslösungen von Brandmeldeanlagen in zwei Pflegeeinrichtungen sowie zwei Türnotöffnungen zur Rettung hilfloser Personen. Im Einsatz waren an den unterschiedlichen Einsatzorten neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Einheiten Stadtmitte, Leteln, Haddenhausen, Dützen und Bölhorst-Häverstädt.

