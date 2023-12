Feuerwehr Minden

FW Minden: Feuerwehr-Minden: Verkehrsunfall mit drei Pkw und vier verletzten Personen

Minden (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Minden zu einem Verkehrsunfall auf der B65 im Bereich Haddenhausen mit drei beteiligten PKW und vier verletzten Personen alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass keine der Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen war. Durch die Feuerwehr wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Zwei der vier Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in das nahe gelegene JWK transportiert. Die Einsatzstelle konnte nach rund 45min an die Polizei übergeben werden. Die B65 blieb weiterhin einseitig gesperrt. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr die Löschgruppe Haddenhausen, zwei RTW und ein NEF sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell