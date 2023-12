Feuerwehr Minden

FW Minden: Küchenbrand in der Innenstadt

Minden (ots)

Zu einem Küchenbrand in die Mindener Innenstadt wurde am Montagabend die Feuerwehr Minden mit der Berufsfeuerwehr sowie der Einheit Stadtmitte alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Küche im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ein Feuer ausgebrochen. Unter Atemschutz konnte der Brand gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Nach ungefähr 1 1/2 Stunden konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

