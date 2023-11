Feuerwehr Minden

FW Minden: Rauch und Brandgeruch aus dem Keller

Minden (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.11.23 kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Entstehungsbrand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Stiftsstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner*innen das Haus selbstständig verlassen. Das Feuer wurde sehr schnell mittels Kleinlöschgerät abgelöscht und der Bereich belüftet. Es brannte ein Papierstapel. Die noch anrückenden Kräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner*innen in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Einheit Stadtmitte, der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst Minden.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell