POL-HK: Räderwerk: Zahlreiche Verstöße bei Überprüfungen von Betrieben im Heidekreis

Heidekreis (ots) - 30.12. - 31.12. / In Schiedsrichterraum eingebrochen Neuenkirchen: Unbekannte drangen in der Nacht gewaltsam in den Schiedsrichterraum mit angrenzenden Geräteraum in der Frielinger Straße in Neuenkirchen ein. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. 31.12. - 02.01. / Alkohol ...

mehr