Feuerwehr Minden

FW Minden: Gasleckage in direkter Nähe zum Klinikum Minden

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde um kurz nach 14 Uhr zu einem bestätigten Gasaustritt in die Paul-Ehrlich-Straße alarmiert. Ein Streifenwagen der Polizei hatte in zwei Baugruben am Straßenrand einen Gasaustritt bemerkt. Der Austritt war deutlich sicht- und hörbar. Auch war das ausgetretene Gas riechbar. Die Berufsfeuerwehr sowie die Einheit Bölhorst-Häverstädt sicherten die Einsatzstelle ab. Dazu musste kurzfristig die Paul-Ehrlich-Straße gesperrt werden. Anfahrenden Rettungswagen, die zur Notaufnahme mussten wurde ein alternativer Weg über den Parkplatz des Johannes-Wesling-Klinikums ermöglicht.

Die hinzugezogenen Stadtwerke Porta Westfalica bestätigten den Gasaustritt. Durch schließen eines Absperrventils wurde der Gasaustritt gestoppt. Durch die Stadtwerke erfolgt nun die Suche nach der Leckage.

Für die Feuerwehr Minden war mit dem Absperren der Gasleitung der Einsatz beendet.

