Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung zur Spendenübergabe nach Spendenlauf in Lahr

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Ausbildung Lahr hat einen Spendenlauf für den guten Zweck durchgeführt. Bei dem Spendenlauf wurden die durchlaufenen Runden der Teilnehmer gezählt. Anschließend wurden die Runden durch einen vorher festgelegten Rundenbetrag vergütet. Durch den Förderverein wurde der Betrag anschließend aufgerundet, so dass ein Spendenbetrag von stattlichen 8.200 EUR zusammengekommen ist. Die Spenden gehen je hälftig an die Lahrer Tafel und an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg.

Aus diesem Grund lade ich Sie ganz herzlich ein am

Mittwoch 08.11.2023 um 09:30 Uhr an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Standort in Lahr (Vogesenstraße 27, 77933 Lahr)

an der Scheck-Übergabe teilzunehmen.

Zur besseren Planung und um einen reibungslosen Ablauf an der Pforte zu gewährleisten, bitten wir um vorherige Anmeldung an villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de.

