Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstähle auf Wanderparkplatz

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (24. Mai) wurden in Troisdorf-Sieglar zwei Pkw aufgebrochen. Eine aufmerksame Spaziergängerin bemerkte gegen 14:00 Uhr, wie plötzlich ein Mann hektisch in ein Auto sprang und den Wanderparkplatz am Ende der Meindorfer Allee verließ. Da der Frau die Situation merkwürdig vorkam, sah sie sich auf dem Parkplatz um und entdeckte, dass an zwei geparkten Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen waren. Die Zeugin rief die Polizei. Kurz nach deren Eintreffen kehrten auch ein Mann und eine Frau zu ihren beschädigten Autos zurück. Nach Angaben der Besitzer wurden aus ihren Autos eine Badetasche mit Badeutensilien und ein Rucksack mit Digitalkamera und Getränken gestohlen. Die Zeugin beschreibt die verdächtige Person als circa 1,70 cm groß sowie kurz- und dunkelhaarig. Im Auto habe sich eine weitere Person befunden, die jedoch nicht beschrieben werden konnte. Bei dem Auto soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen mit Kölner Kennzeichen gehandelt haben. Ob die Person im Zusammenhang mit den aufgebrochenen Pkw steht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann meldet sich bitte unter 02241 541-3221. Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände, aber auch keine anderen Dinge im Auto zurück, die Dieben Anreiz bieten. (Uhl)

