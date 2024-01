Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autos stoßen auf Kreuzung in Hildesheim zusammen - Ein Fahrer eingeklemmt und leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Albert-Einstein-Straße / B 1 / Wankelstraße kollidierten am Dienstagabend, 09.01.2024, gegen 18:20 Uhr, zwei Autos miteinander. Ein Unfallbeteiligter wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach derzeit vorliegenden Informationen wurde der Mann leicht verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit einem VW Touran aus der Albert-Einstein-Straße in die Kreuzung ein, um nach links in Richtung Hildesheim abzubiegen. Hierbei übersah der Mann offenbar einen VW Sharan, dessen 61-jähriger Fahrer aus Hamburg die Kreuzung aus der Wankelstraße kommend in Richtung Albert-Einstein-Straße passierte. Beide Pkw stießen zusammen, wobei der 61-jährige Hamburger in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er musste anschließend von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann danach in ein Hildesheimer Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Der 39-jährige Touran-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Reinigungsarbeiten kam es bis ca. 20:15 Uhr zu einer Teilsperrung der Kreuzung, bei der sämtliche Geradeausfahrstreifen abgeriegelt waren.

