POL-HK: Buchholz: Kita-Brand in Buchholz - Polizei sucht Zeugen

15.11. / Kita-Brand in Buchholz - Polizei sucht Zeugen

Buchholz: Am 17.10.2023 brannte der Dachstuhl eines Kindergartens in Buchholz (Aller). In der darauffolgenden Nacht geriet das Dach erneut in Brand und musste wiederholt durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden im siebenstelligen Bereich. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt.

Nach aufwendigen Ermittlungen am Brandort deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass die Ursache zum ersten Brand weder technisch noch natürlich bedingt ist. Demnach konzentrieren sich die weiteren Ermittlungen auf ein strafrechtliches Verhalten. Der zweite Brand ist nach aktueller Kenntnislage ohne Fremdeinwirkung erneut aufgeflammt.

Die Polizeiinspektion Heidekreis bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nacht vor dem ersten Brand oder am frühen Morgen des 17.10.2023 im Bereich des Kindergartens gesehen? Wer hat bereits in den Tagen/Wochen zuvor Personen auf dem Dach des Kindergartens gesehen?

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

