Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss; Soltau: Auffahrunfall; Walsrode: Kettenunfall

Heidekreis (ots)

14.11. / Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagvormittag einen 23-jährigen Autofahrer aus Grethem. Hier stellte sich nicht nur heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, ehe er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

14.11. / Auffahrunfall

Soltau: Am frühen Dienstagmorgen kam es an der "Rathaus-Kreuzung" in Soltau zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 53-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Soltauerin fuhr zunächst mit ihrem Auto in die Kreuzung und musste dann verkehrsbedingt halten. Dies übersah die nachfolgende Unfallverursacherin. Durch den Zusammenstoß entstand zudem Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

14.11. / Kettenunfall

Walsrode: Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos kam es in der Honerdinger "70er-Zone" (B 209). Am Dienstag, gegen 13:20 Uhr, übersah hier eine 73-jährige Autofahrerin aus Bad Fallingbostel den vor ihr stockenden Verkehr. Sie fuhr auf ein Auto auf, dass wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20000 Euro. Verletzt wurde niemand.

