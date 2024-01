POL-HI: Unbekannter schlägt Kassiererin und entwendet Bierflasche - Polizei ermittelt wegen Raubes

Hildesheim (ots) - Ahrbergen, Birkenstraße (Sti). Am 09.01.24 ist es um ca. 06.30 Uhr in der Birkenstraße in Ahrbergen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher ist mit seinem weißen Skoda Octavia in einer Kurve leicht in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden grauen Toyota Verso zusammengestoßen. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher ...

