Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Alkoholbedingter Gleissturz

31-Jährige hatte viel Glück

Bild-Infos

Download

München /Zorneding (ots)

Viel Glück hatte eine alkoholisierte 31-Jährige am späten Dienstagabend (31. Oktober) am Bahnhof Zorneding nach einem Sturz ins Gleis - sie wurde nur leicht verletzt.

Eine 31-jährige Deutsche war gegen 23:50 Uhr am Bahnhof Zorneding, Lkr. Ebersberg, stark alkoholisiert vom Bahnsteig am Gleis 4 in die Schienen gestürzt.

Der Triebfahrzeugführer einer herannahenden S-Bahn (S4) erkannte eine Person im Gleisbereich, drosselte die Geschwindigkeit und fuhr langsam bis vor die Person heran. Aufgrund starker Schmerzen konnte die Zornedingerin zunächst nicht von den Gleisen zum Bahnsteig verbracht werden. Erst nach Inaugenscheinnahme von Mitarbeitern des Rettungsdienstes wurde Entwarnung gegeben. Die 31-Jährige hatte keine erkennbaren Verletzungen vom Sturz davongetragen.

Aufgrund alkoholbedingter Beeinträchtigungen wurde sie vom Rettungsdienst nach Hause gebracht. Wegen der Gleissperrung während der Rettung kam es zu geringen Verzögerungen im Bahnverkehr.

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell