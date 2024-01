Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ahrbergen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Ahrbergen, Birkenstraße (Sti). Am 09.01.24 ist es um ca. 06.30 Uhr in der Birkenstraße in Ahrbergen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher ist mit seinem weißen Skoda Octavia in einer Kurve leicht in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden grauen Toyota Verso zusammengestoßen. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0

