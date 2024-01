POL-HI: POL-HI: Einbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt - Holztorstraße (heb) In der Nacht von Donnerstag, den 05.01.2024, auf Freitag, den 06.01.2024, wurden im Innenhof von einem Wohnhaus in der Holztorstraße zwei Fahrräder entwendet. Der Täter verschaffte sich hierzu gewaltsam Zutritt zu dem Innenhof, welcher durch ein Holztor gesichert war. Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter ...

