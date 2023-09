POL-PPWP: Diebstahl aus Rohbau

Kaiserslautern (ots) - Am Wochenende kam es in der Innenstadt zu einem Diebstahl und einem versuchten Diebstahl aus geparkten Autos. In der Bierstraße wurde aus einem unverschlossenen weißen VW Touran eine Geldbörse entwendet. Einzelne Karten aus dem Geldbeutel konnte im Bereich der Kottenschule wieder aufgefunden werden. In der Möllendorfstraße wurde ebenfalls ein brauner Mercedes-Benz durchwühlt und vermutlich ...

