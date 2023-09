POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Auf dem Messeplatz brannte am Sonntagabend ein Altkleidercontainer. Die Polizei schließt aktuell eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 22:30 Uhr. Kleidersäcke, die am Container abgestellt waren, brannten, so dass auch der Sammelcontainer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges ...

mehr