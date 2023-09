Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Altkleider angezündet

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Messeplatz brannte am Sonntagabend ein Altkleidercontainer. Die Polizei schließt aktuell eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 22:30 Uhr. Kleidersäcke, die am Container abgestellt waren, brannten, so dass auch der Sammelcontainer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

