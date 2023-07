BPOL-TR: Bundespolizei Trier sucht Zeugen nach Sprengung eines Fahrscheinautomaten in Urmitz

Lautzenhausen (ots) - Am Samstagvormittag nahm die Bundespolizei am Flughafen Hahn einen 24-Jährigen, nach erfolgter Einreise aus Spanien, fest. Der Rumäne wurde durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit Haftbefehl gesucht. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 2069,50 Euro zu zahlen. Da er die geforderte Summe entrichtete, entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 97 Hafttagen ...

