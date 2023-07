BPOL-TR: Bahnhof Ahrweiler - 200m Kupferkabel entwendet

Trier (ots) - Die Bundespolizei lieferte am Donnerstagmittag einen 50-jährigen Tschechen in die JVA Trier ein. Der wegen eines Drogendeliktes zu 3.250 Euro Geldstrafe verurteilte Mann wurde zuvor in der Gottbillstraße, unweit der JVA, kontrolliert. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 50 Tage hinter Gitter. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - Pressesprecher - ...

