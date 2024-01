Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Kellerabteil aufgebrochen

In den vergangenen Tagen drang ein Unbekannter in ein Gebäude in Donzdorf ein.

Ulm (ots)

Am Montag um 11.30 Uhr stellte der Geschädigte den Einbruch fest. Ein Unbekannter verschaffte sich vermutlich in den vergangenen Tagen Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses in der Schloßgartenstraße. Dann hebelte er die Tür zu einem Kellerabteil auf. Ob er etwas Brauchbares fand, ist noch unklar. Der Polizeiposten Donzdorf (Tel. 07161/910310) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Dabei stellten sie auch an einem weiteren Kellerabteil Hebelspuren fest.

