POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Kasse aus Bekleidungsgeschäft - Fotofahndung 45127 E-Innenstadt:

Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: Am Donnerstagabend (16. November) sprühten Unbekannte Reizgas in der U-Bahn zwischen den Haltestellen Plankstraße und Bismarckplatz. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen und Verletzten. Gegen 18:15 Uhr fuhr die U17 von der Haltestelle Plankstraße in Richtung Bismarckplatz. Während der Fahrt sprühten ...

mehr