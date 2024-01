Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Drackenstein/A8 - Gegen Tunnel geprallt

Am Montag entstand bei einem Unfall auf der A8 bei Drackenstein hoher Sachschaden.

Um 19.10 Uhr war ein 56-Jähriger mit einem Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer überholte den Laster bei Drackenstein und scherte unmittelbar vor diesem ein. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 56-Jährige nach rechts. Dabei stieß er gegen den Randstein und verlor die Kontrolle. Mit seinem Sattelzug geriet er ins Schlingern. Bis der Fahrer sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle hatte, streifte er mit dem Auflieger die Tunnelwand des Nasenfelstunnels. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Ob dieser den Unfall bemerkte ist unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll er mit einem grauen Pkw unterwegs gewesen sein. Den Schaden am Auflieger schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Am Tunnel entstand geringer Schaden.

