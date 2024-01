Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag prallte ein 38-Jähriger bei Nerenstetten gegen zwei Bäume und erlitt schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 38-Jährige war kurz vor 6 Uhr auf der L1232 von Langenau in Richtung Nerenstetten unterwegs. In eine Rechtskurve, beim Ortseingang Nerenstetten, kam er nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen zwei Bäume. Anschließend kam er in einer Wiese zum Stehen. Der Audi-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug.

