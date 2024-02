Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wertstoffhof eingebrochen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (17.02.2024) einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Elektronikgeräte von einem Wertstoffhof an der Liebknechtstraße gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes beobachtete gegen 22.10 Uhr über die Videoanlage, wie der Tatverdächtige Gegenstände auf dem Wertstoffhof in eine Tasche packte und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an der Liebknechtstraße eintrafen, versuchte der 33-Jährige zu flüchten. Die Polizisten verfolgten den Mann und nahmen ihn nach etwa 200 Metern vorläufig fest. Die Beute, rund 50 verschiedene Elektronikgeräte, hatte er noch bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

