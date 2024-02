Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 7-Jährige nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (17.02.2024) in der Wallensteinstraße sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Ein 7-jähriges Mädchen, welches zunächst zwischen zwei geparkten Fahrzeugen stand, betrat gegen 16.15 Uhr auf Zuruf von Familienangehörigen die Fahrbahn. Eine 57-jährige Lenkerin eines Smart Fortwo, welche auf der Wallensteinstraße in Richtung Adalbert-Stifter-Straße unterwegs war, versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch die Kollision nicht verhindern. Die 7-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und kam im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189904100.

