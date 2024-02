Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährige in der Stadtbahn sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (15.02.2024) in einer Stadtbahn eine 26 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 26-Jährige fuhr zwischen 13.40 Uhr und 14.10 Uhr mit der Linie U9 in Richtung Vogelsang. An der Haltestelle Börsenplatz stieg der Unbekannte ein und setzte sich neben die 26-Jährige. Während der Fahrt suchte er ständig Körperkontakt zu der Frau und sprach sie an. Nachdem sie nicht reagierte, fasste er sich oberhalb der Hose an sein Geschlechtsteil und rieb daran. Die Frau verließ an der Haltestelle Berliner Platz die Stadtbahn, der Unbekannte fuhr weiter. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und hat eine schlanke Statur sowie dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose, einer khakifarbenen Bomberjacke und hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell