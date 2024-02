Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (15.02.2024) hat ein Trickbetrüger in einer Wohnung am Krokodilweg einen Geldbeutel mit mehreren 100 Euro Bargeld erbeutet. Der Unbekannte klingelte gegen 11.00 Uhr bei einer 89-jährigen Frau und drängte sich, nachdem diese die Tür geöffnet hatte, in den Hausflur. Dort überreichte er der Frau einen Zettel und eine Lesebrille. Währenddessen öffnete der Täter unbemerkt die im Flur stehende Handtasche der Frau und entnahm den Geldbeutel. Im Anschluss verließ der Mann die Wohnung mitsamt dem zuvor ausgehändigten Zettel und der Brille. Der Flüchtige ist zirka 40 Jahre alt, mittelgroß und hat eine korpulente Figur. Näher konnte die Seniorin den Unbekannten nicht beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell