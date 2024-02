Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Donnerstag (15.02.2024) in ein Geschäft an der Schwabstraße eingebrochen und hat Gegenstände im Wert von über 200 Euro erbeutet. Ein Zeuge beobachtete gegen 02.30 Uhr einen Mann, der auf bislang unbekannte Weise ein Schaufenster des Geschäftes im Bereich der Kreuzung Gutenbergstraße zerstört hatte und sich in das Geschäft lehnte. Während der Zeuge die Polizei verständigte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Haushaltswaren und Dekorationsgegenstände. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Der Mann wird als zirka 180 Zentimeter groß, korpulent und bekleidet mit einem dunklen Mantel beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

