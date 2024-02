Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bewohner entdeckt mutmaßlichen Einbrecher

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (14.02.2024) einen 44-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der vermutlich in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße eingebrochen ist. Gegen 18.45 Uhr fiel dem 38-jährigen Bewohner auf, wie eine ihm unbekannte Person das Mehrfamilienhaus betrat. Er folgte dieser bis in den Keller und sprach den Mann an. Nachdem der Mann keine plausible Erklärung hatte, alarmierte der Bewohner die Polizei und hielt den 44-Jährigen bis zu deren Eintreffen fest. Kurz darauf fiel dem Bewohner auf, dass ein ferngesteuertes Spielzeugauto im Wert von über Hundert Euro aus seinem Kellerabteil fehlte. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 44-Jährigen fanden die Beamten das vermisste Spielzeugauto und eine Kleinstmenge Haschisch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 44-Jährigen wieder auf freien Fuß.

