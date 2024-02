POL-NI: Rehburg-Loccum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstagnachmittag (01.02.2024) ereignete sich in Stadthagen ein Verkehrsunfall. Gegen 15:52 Uhr befuhr eine 34-Jährige aus Neustadt am Rübenberge mit ihrem VW Fox die Straße Am Helweg in Stadthagen. An der Kreuzung zur Dülwaldstraße missachtete die 34-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden 62-Jährigen aus Elbe mit seinem VW ...

