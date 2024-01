Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahrzeugführer ohne Führerschein verursacht Unfall und flüchtet

Polizei Pirmasens (ots)

Am Samstag, 27.01.2024, gegen 15:45 Uhr, verursachte ein 42-jähriger Mann aus Pirmasens einen Verkehrsunfall in der Richard-Dippold-Straße in Pirmasens, indem er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW fuhr. Im Anschluss flüchtete der Verursacher zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Mehrere Anwohner konnten eine Personenbeschreibung abgeben. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer im Nahbereich angetroffen werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ermittlungen ergaben, dass der 42-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell