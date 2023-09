POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Vettelschoß (ots) - Am vergangenen Wochenende, 01.09.23 bis 03.09.23, warfen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe der Bushaltestelle im Bereich der Grundschule am Willscheider Weg in Vettelschoß mit einem Stein ein. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644-9430 ...

