Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Rastatt (ots)

Eine noch unbekannte Person soll im Zeitraum vom 05.04.2023 bis zum 12.04.2023 insgesamt sieben Wahlplakate an unterschiedlichen Örtlichkeiten innerhalb des Stadtgebiets gestohlen haben. Die Wahlplakate sind an der folgenden Aufschrift erkennbar: "Sonntag, 07.05.2023 Bürgerentscheid. Bitte stimmen Sie mit Ja. Für ein Zentralklinikum am besten Standort". Bei den Wahlplakaten soll es sich um sogenannte Hohlkammerplakate handeln, die mit einem Kabelbinder an den Straßenlaternmasten befestigt wurden. An den folgenden Örtlichkeiten sollen Wahlplakate entwendet worden sein: In der Hauptstraße (in Rauental), Fährstraße, Riedstraße (Ortseingang kommend von der Richtung Ottersdorf), Werkstraße sowie in der Favoritestraße. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten etwas auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden unter der Rufnummer 07222 761 - 0 um Kontaktaufnahme gebeten. /se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell