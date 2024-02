Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellnerin überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend (14.02.2024) eine Kellnerin in einer Gaststätte an der Jahnstraße überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Täter betrat gegen 18.15 Uhr das Restaurant, ging auf eine 56 Jahre alte Kellnerin zu, stieß sie zur Seite und nahm den Bediengeldbeutel an sich. Anschließend trat er nach der Frau, flüchtete aus dem Restaurant und stieg in einen schwarzen Kleinwagen. Dieser fuhr in Richtung Fernsehturm davon. Das Teilkennzeichen des Fluchtfahrzeuges soll CS- oder ZS- lauten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist von mindestens zwei Tätern auszugehen. Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 175 Zentimeter groß, zwischen 25 und 30 Jahren alt, hatte sonnengebräunte Haut, schwarze, kurze und gegelte Haare. Er trug eine schwarze Schirmmütze, blaue Jeans und einen schwarzen Pulli mit Reißverschluss. Bei der Flucht soll er zudem ein rotes Blatt Papier in der Hand gehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

