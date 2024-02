Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior mit Rollator gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend (13.02.2024) an der Haltestelle Yitzhak-Rabin-Straße mutmaßlich beim Aussteigen aus einem Linienbus gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. Der Senior war mit seinem Rollator in der Buslinie 52 von Zuffenhausen in den Burgholzhof unterwegs. Zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr ist er an der Haltestelle Yitzhak-Rabin-Straße ausgestiegen und soll dabei gestürzt sein. Unbekannte Fahrgäste aus dem Bus halfen ihm dann, bevor er seinen Weg nach Hause fortsetzte. Die Polizei wurde erst später alarmiert. Zeugen, insbesondere die Fahrgäste des Linienbusses werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

