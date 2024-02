POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (02.02.2024), 18.00 Uhr und Samstag (03.02.2024), 07.45 Uhr in ein Friseurgeschäft in Kamen-Mitte eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Geschäft in der Bahnhofstraße ein und entwendeten eine Haarschneidemaschine sowie einen Fernseher. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden ...

mehr