POL-UN: Kamen - Nach Einbruch in Friseurgeschäft sucht die Polizei Zeugen

Kamen (ots) - Am Freitag (02.02.2024) ist auf der Straße Werver Mark in Kamen ein 49-jähriger Unnaer mit seinem Fahrrad gestürzt. Gegen 05.00 Uhr war er auf der Straße Werver Mark in Richtung Bönen unterwegs, als er in Höhe der Sesekebrücke gegen die Gehwegkante fuhr und zu Fall kam. Der 49-jährige, welcher keinen Helm trug, wurde hierbei leichtverletzt. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

