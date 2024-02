POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Schwerte (ots) - Am Freitag (02.02.2024) ist auf der Ostberger Straße in Schwerte ein 46-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad gestürzt. Gegen 16.40 Uhr war er mit seinem E-Bike auf der Ostberger Straße unterwegs, als er in Höhe der Bahnüberführung aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Schwerverletzt wurde der 46-Jährige, welcher bei dem Unfall keinen Helm trug, in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ...

