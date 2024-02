POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Unna (ots) - Am Freitag (02.02.2024) ist im Kreisverkehr Hansastraße/ Friedrich-Ebert-Straße in Unna eine 79-jährige aus Unna mit ihrem Pedelec gestürzt. Gegen 12.10 Uhr war sie im Kreisverkehr auf dem Geh- und Radweg aus Richtung Kantstraße in Richtung Hansastraße unterwegs. Dort kam die Pedelecfahrerin vermutlich auf Grund von hochstehenden Plattenkanten zu Fall. Schwerverletzt wurde die 79-Jährige in ein ...

mehr