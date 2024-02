Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Zigarettenautomaten in Königsborn gesprengt

Unna (ots)

Gleich zweimal haben unbekannte Täter innerhalb weniger Tage zwei Zigarettenautomaten in Unna-Königsborn gesprengt.

Der Automat in der Knappenstraße war zwischen Freitag (02.02.2024), 15.00 Uhr und Samstag (03.02.2024), 00.45 Uhr im Visier der Täter. Die Höhe der Tatbeute ist bislang unbekannt, die Schadenhöhe des Automaten liegt bei etwa 5000,00 Euro.

Unweit davon entfernt - in der Gertrudenstraße in Königsborn - wurde am Montag (05.02.2024) gegen 04.45 Uhr ebenfalls ein Automat gesprengt. Ob die unbekannten Täter die darin befindlichen Zigaretten, Kondome sowie Feuerzeuge entwendeten, steht bislang noch nicht fest. Auch in diesem Fall liegt die Schadenhöhe bei rund 5000,00 Euro.

Aufgrund des lauten Knalls bei der Sprengung sind Zeugen aufmerksam geworden und haben zwei dunkel gekleidete Personen vom Ort der Sprengung in Richtung Bahngleise laufen sehen.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303-921-3120, 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell