POL-OF: Leichtverletzte 17-Jährige nach Unfall zwischen Leichtkraftrad und Auto; Ertappte Einbrecher flüchteten mit Beute und mehr

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(jm) Wer am Mittwochabend auf dem Parkplatz des Ringcenters im Odenwaldring unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. In der Zeit zwischen 20.50 und 21.30 Uhr parkte im Bereich des Eingangs eines Fitnessstudios ein brauner Skoda. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Fabia im Heckbereich beschädigt und einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Fahrradfahrer tritt Spiegel ab - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Langen

(jm) Nach einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug am Montagmorgen in der Lerchgasse sucht die Polizei weitere Zeugen. Kurz nach 9 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Langener mit seinem grünen Toyota die Lerchgasse. In Höhe der Hausnummer 17 kam ihm ein Radfahrer entgegen und trat unvermittelt den linken Außenspiegel des Yaris während der Fahrt ab. Der Radler war etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit einer schlanken und sportlichen Statur. Er trug eine rote Jacke. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

3. Leichtverletzte 17-Jährige nach Unfall zwischen Leichtkraftrad und Auto - Polizei sucht Zeugen- Seligenstadt

(jm) Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad am Dienstagnachmittag auf der Babenhäuser Straße, bei dem eine 17-jährige Zweiradfahrerin leicht verletzt wurde, sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 16.40 Uhr die 17-jährige Seligenstädterin mit ihrer Yamaha die Babenhäuser Straße und musste zunächst an der Kreuzung Bahnhofstraße an der rot-zeigenden Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Jugendliche die Babenhäuser Straße weiter entlang. Ein 69 Jahre alter Mann aus Niederdorfelden stand mit seinem Opel Corsa am rechten Fahrbahnrand und fuhr in den fließenden Verkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Krad. Dabei stürzte die 17-Jährige und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von etwa 3.500 Euro. Zum Unfallhergang liegen derzeit widersprüchlichen Angaben vor. Daher bittet die Polizei nun weitere Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die hinter der Zweiradfahrerin an der Ampel waren, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu melden.

4. Polizei sucht weitere Zeugen nach Unfall zwischen BMW und Harley Davidson - Seligenstadt

(jm) Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Frankfurter Straße/Eisenbahnstraße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Zellhausen mit seinem BMW X 2 die Eisenbahnstraße und wollte an der Einmündung links in die Frankfurter Straße abbiegen. Der Verkehr soll an der Haltelinie vor dem Bahnübergang gestanden haben. Ein 56 Jahre alter Mann aus Klein-Welzheim war mit seinem Kraftrad Harley-Davidson auf der Frankfurter Straße unterwegs. Er fuhr wohl an den verkehrsbedingt stehenden Fahrzeugen vorbei. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und der Harley-Davidson. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei weitere Zeugen, insbesondere die Angaben zur "Ampelfarbe" machen können, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Ertappte Einbrecher flüchteten mit Beute - Hanau/Steinheim

(jm) Zwei Einbrecher flüchteten am frühen Donnerstagmorgen in der Johannes-Machern-Straße von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Gegen 4.15 Uhr gelangten die beiden Unbekannten durch die offenbar geöffnete Balkontür zunächst in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und nahmen unter anderem Bargeld und Schmuck an sich. Als ein Bewohner aufwachte und die Eindringlinge bemerkte, flüchteten diese mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 10.08.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

