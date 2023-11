Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Waxweiler (ots)

Am Montagmorgen, dem 13.11.2023, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der K 123 zwischen Pintesfeld und Waxweiler in der Nähe der dortigen Kapelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein blauer VW Golf Variant, der die Straße von Pintesfeld in Richtung Waxweiler befuhr, von einem entgegenkommenden PKW touchiert, sodass der Außenspiegel des Passats beschädigt wurde. Der/die Fahrer(in) des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Potentielle Zeugen bzw. der/die Unfallverursacher(in) werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

