Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiges beobachtet und Polizei informiert

Kaiserslautern (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagnachmittag einen Taschendiebstahl in der Innenstadt aufklären, beziehungsweise noch rechtzeitig verhindern konnte. Der Mann hatte beobachtet, wie ein Passant in der Fackelstraße beim Anblick einer Polizeistreife einen Geldbeutel auf dem Tisch eines Imbisses ablegte und weiterlief. Weil ihm die Sache komisch vorkam, wandte sich der Zeuge an die näher kommenden Polizisten und schilderte ihnen seine Beobachtung.

Die Beamten stellten den Geldbeutel sicher und konnten den Mann, der ihn abgelegt hatte, kurz darauf kontrollieren. Es handelte sich um einen amtsbekannten 41-Jährigen. Er gab an, den Geldbeutel gefunden zu haben. Darüber hinaus wollte er sich nicht äußern.

Die Eigentümerin des Geldbeutels konnte anhand der enthaltenen Papiere ausfindig gemacht werden. Die Jugendliche berichtete, dass sie sich am Nachmittag in der Innenstadt aufhielt. Ihren Geldbeutel habe sie in dieser Zeit in ihrem Rucksack verstaut und diesen immer bei sich getragen. Erst als sie sich auf den Weg zum Bahnhof machte, stellte die 15-Jährige fest, dass der Rucksack offen stand und der Geldbeutel verschwunden war.

Nach der Rückgabe der Geldbörse überprüfte das Mädchen den Inhalt. Nach einer ersten Einschätzung fehlte nichts. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell