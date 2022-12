Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, B415 - Zu Ausweichmanöver gezwungen und geflüchtet, Zeugen gesucht

Schwanau (ots)

Eine Unfallflucht auf der Linksabbiegespur an der Ausfahrt der Autobahnanschlussstelle Lahr beschäftigt seit Dienstagabend die Beamten des Polizeireviers Lahr. Ein bislang unbekannter Golf-Lenker sei hierbei kurz nach 18 Uhr auf die Fahrspur eines rechts daneben fahrenden Markengefährten geraten. Der auf der rechten Fahrspur befindliche 28 Jahre alte Autofahrer, ebenfalls ein Golf-Lenker, war hierdurch gezwungen nach rechts auszuweichen und kollidierte in der Folge mit einem Ampelmast. Der mutmaßliche Unfallverursacher ergriff die Flucht in Richtung Dr.-Georg-Schaeffler-Straße. Am Golf des Endzwanzigers entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro, während der Schaden an der Ampel mit wenigen Hundert Euro geringer ausfallen dürfte. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Mögliche Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zu dem nun gesuchten VW Golf und/oder dessen Fahrer geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr in Verbindung.

/wo

