POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken mit Fahrrad unterwegs.

Deutlich alkoholisiert unterwegs gewesen ist am frühen Samstagmorgen ein Radfahrer in Mühlacker.

Beamten des Polizeireviers Mühlacker fiel am Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr im Einmündungsbereich der Poststraße und der Bahnhofstraße ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Radfahrer musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ferner erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

