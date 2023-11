POL-PDWIL: Falscher Polizeibeamter

Wittlich (ots) - In der Nacht zu Freitag,09./10.11.2023,verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Verkaufsräumlichkeit der Raiffeisen Tankstelle in 54657 Badem. Durch die Täter wurden Tabakwaren entwendet. Der Schaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, insbesondere aus den Ortschaften Badem und Gindorf, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Wittlich in ...

