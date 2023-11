Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der L5 bei Seffern

Seffern (ots)

Am 13.11.2023 gegen 9:30 Uhr begegneten sich zwei Fahrzeuge in einem Kurvenbereich auf der L5 zwischen Nimshuscheider Mühle und Seffern. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen/hellgrauen Kleinwagens mit breitem Kühlergrill überfuhr im Kurvenbereich die Mittellinie, sodass der Fahrer des entgegenkommenden PKW nach rechts ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Dabei kam er ins Schleudern und stieß mit der gegenüberliegen Schutzplanke zusammen, bis er schließlich auf der Fahrbahnmitte zum Stehen kam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Fahrtrichtung Seffern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg Tel: 06561/96850 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell