POL-HA: Polizisten treffen Hagener ohne Fahrerlaubnis mit Roller an

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße fuhr am Montag (23.10) ein Hagener ohne Fahrerlaubnis mit einem Roller. Gegen 1.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung zunächst ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf, in dem zwei Personen saßen. Als die Beamten den Parkplatz befuhren, stieg eine Person von einem neben dem Auto stehenden Roller ab und flüchtete bei Erblicken der Polizisten zu Fuß. Die Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen im weiteren Verlauf in einem Gebüsch in der Eckeseyer Straße antreffen. Er hatte versucht sich dort zu verstecken und gab an, keine Fahrerlaubnis zu haben. Er habe gedacht es handele sich bei dem Parkplatz um ein Privatgelände und er sei davon ausgegangen, keinen Führerschein zu benötigen. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige.

Es stellte sich heraus, dass der Heranwachsende die zwei in dem Auto befindlichen männlichen Personen (17 und 19 Jahre alt) auf dem Parkplatz angesprochen und erfragt hatte, ob er mit dem Roller fahren könne. Die beiden jungen Männer erhielten einen Platzverweis. Gegen den Halter des Rollers wurde darüber hinaus eine Strafanzeige gefertigt, da er zuließ, dass der 18-jährige Hagener ohne Führerschein fährt. (arn)

