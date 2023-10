Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Mehrere Täter schlagen und treten auf 45-Jährigen ein

Hagen-Mitte (ots)

Mehrere Täter griffen am Sonntagabend (22.10.2023) in der Innenstadt einen 45-jährigen Mann an. Der Hagener kam, gegen 19.40 Uhr, zur Polizeiwache in der Bahnhofstraße und blutete stark aus der Nase. Er sagte den Polizisten, dass er vor wenigen Minuten vor einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring stand und dort von mehreren Männern zusammengeschlagen wurde. Nach Angaben des 45-Jährigen gingen sieben bis acht zum Teil unbekannte Personen auf ihn los, schlugen ihn und schubsten ihn zu Boden. Weiterhin traten sie auf den Hagener ein. Erste Ermittlungen zeigten, dass es bereits einen Tag zuvor zu Streitigkeiten zwischen dem Verletzten und einem der Angreifer gekommen ist. Der 45-Jährige musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Kripo ermittelt wegen der Gefährlichen Körperverletzung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell